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В РФ заявили об атаке на Белгород и область: ПВО якобы сбила воздушные цели

Фото: в российском Белгороде и области работала ПВО, говорят о воздушных целях (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Над российским Белгородом и областью сегодня ночью, 30 сентября, работали силы противовоздушной обороны. Сообщают о якобы сбитии воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

Глава региона заявил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, воздушные цели якобы сбиты на подлете в город.

Он добавил, что оперативные службы уточняют последствия, а пострадавших и разрушений якобы нет.

Впоследствии в Минобороны РФ сообщили, что Украина якобы атаковала Белгородскую область с реактивной системы залпового огня "Ураган".

"Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были уничтожены в воздухе все 9 снарядов", - говорится в сообщении.

"Хлопки" в России

В России в последние месяцы в разных областях практически ежедневно раздаются взрывы, и местные власти и чиновники рассказывают о разных "налетах дронов".

В частности, сегодня ночью, 30 сентября, в поселке Погар Брянской области слышали звук взрыва. После этого на местной подстанции начался масштабный пожар, а целый населенный пункт остался без света.

А ночью 28 сентября в Курской области в РФ заявляли о "массированной атаке дронов". Местный губернатор Роман Старовойт утверждал, что их ПВО якобы сбило по меньшей мере 10 беспилотников.

При этом в России также рассказали, что один из БПЛА "сбросил два взрывных устройства на подстанцию и один из трансформаторов вспыхнул". В результате без света остались пять населенных пунктов и больница.

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Белгородская область