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РФ заявила о потерях армии Сирии в результате ударов Израиля

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 14:48
РФ заявила о потерях армии Сирии в результате ударов Израиля
Иллюстративное фото (twitter com eth_abbott)

Наблюдатели сообщают об 11 погибших в результате авиаударов

Израиль сегодня утром, 21 января, нанес авиаудары по аэропорту Дамаска. В результате были убиты 11 человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Наблюдатели заявили об 11 погибших, а союзник Сирии Россия заявила, что погибли 4 сирийских солдат, еще 6 получили ранения.

Кроме того, российские военные сообщили, что противовоздушная оборона Сирии уничтожила более 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска направлены против Ирана.

По словам израильского премьера, таким образом Израиль противодействует закреплению Ирана на территории Сирии.

Ранее израильская система противоракетной обороны перехватила выпущенную из Сирии ракету. По данным израильской армии, сирийская сторона предприняла попытку ракетного обстрела, однако батарея ПРО на севере Голанских высот перехватила ее.

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