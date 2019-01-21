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РФ заявила про втрати армії Сирії в результаті ударів Ізраїлю

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 14:48
РФ заявила про втрати армії Сирії в результаті ударів Ізраїлю
Ілюстративне фото (twitter com eth_abbott)

Спостерігачі повідомляють про 11 загиблих в результаті авіаударів

Ізраїль сьогодні вранці, 21 січня, завдав авіаударів по аеропорту Дамаска. У результаті було вбито 11 осіб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спостерігачі заявили про 11 загиблих, а союзник Сирії Росія заявила, що загинули 4 сирійських солдатів, ще 6 отримали поранення.

Крім того, російські військові повідомили, що протиповітряна оборона Сирії знищила понад 30 ізраїльських крилатих ракет і керованих авіабомб.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що авіаударів ізраїльських ВПС по південних районах Дамаска спрямовані проти Ірану.

За словами ізраїльського прем'єра, таким чином Ізраїль протидіє закріпленню Ірану на території Сирії.

Раніше ізраїльська система протиракетної оборони перехопила випущену з Сирії ракету. За даними ізраїльської армії, сирійська сторона зробила спробу ракетного обстрілу, однак батарея ПРО на півночі Голанських висот перехопила її.

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