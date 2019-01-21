Нетаньяху назвал целью ударов по Сирии Иран

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

По словам премьера, таким образом Израиль противодействует закреплению Ирана на территории Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска (Сирия) направлены против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нетаньяху в Twitter.

По словам израильского премьера, таким образом Израиль противодействует закреплению Ирана на территории Сирии.

"У нас последовательная политика: наносить вред иранскому присутствию в Сирии и причинять вред любому, кто пытается навредить нам", - написал в том числе Нетаньяху.

Позже Армия обороны Израиля сообщила, что израильские войска атаковали иранские силы на территории Сирии, нанеся удар по подразделению Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" на сирийской территории.

В IDF предупредили вооруженные силы Сирии воздержаться от ответной атаки по территории Израиля или израильским войскам.

Напомним, ранее израильская система противоракетной обороны перехватила выпущенную из Сирии ракету. По данным израильской армии, сирийская сторона предприняла попытку ракетного обстрела, однако батарея ПРО на севере Голанских высот перехватила ее.