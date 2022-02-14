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Сколько военных стянула Россия к украинской границе: ответ Залужного

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 21:31
Сколько военных стянула Россия к украинской границе: ответ Залужного Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация стянула к украинской границе около 120 тысяч военных. И это постоянная численность, говорить о резком наращивании в последние дни не приходится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в эфире программы "Свобода слова".

"Мы увидели их максимальное количество, которое постоянно находится в движении. Они меняют места дислокации, перемещаются от временно оккупированной территории Автономной республики Крым и до Беларуси. Мы фиксируем их перемещение, но сказать, что прямо сейчас произошло их радикальное увеличение, я не могу", - отметил Залужный.

По его словам, речь идет о чуть более 120 тысяч российский военных на украинской границе.

"120 тысяч, которые были объединены в около 85-87 батальонных тактических групп, еще около 20 таких групп мы наблюдаем постоянно в движении в той зоне, о которой я говорил (от Крыма до Беларуси, - ред.)", - добавил Залужный.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне угрозы со стороны России, РБК-Украина опубликовало полный текст заявления.

В частности, по его словам, против Украины системно ведут войну на всех фронтах.

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