РФ заявила о гумкоридорах в море. Военные раскрыли возможные намерения россиян

Открытие россиянами в Черном море якобы гуманитарных коридоров к украинским портам можно оценивать как попытку приблизиться военным кораблям РФ к территории Украины.

"На море российское Минобороны имитирует бурную деятельность по организации так называемых гуманитарных коридоров для вывода гражданских иностранных судов из украинских портов. При этом ту самую контртеррористическую операцию, что провозгласили оккупанты в украинском территориальном море в начале марта, они так и не завершили до сих пор. Минирование моря также остается открытым вопросом", - говорится в сообщении командования.

Поэтому, попытки сыграть на гуманности, считают украинские защитники, на самом деле может быть ничем иным как возможностью приблизиться к украинскому берегу под прикрытием гражданских судов, а затем выстроить военным кораблям из них щит от украинских средств поражения.

"Доверия стране и армии, где не соблюдаются законы и правила войны не общаются со здравым смыслом нет. Пребывание ракетных кораблей в море, готовности стратегической авиации и применение береговых ракетных комплексов из Крыма оставляет вероятность ракетных ударов на высоком уровне", - говорят в ОК "Юг".