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РФ заявила про гумкоридори в морі. Військові розкрили можливі наміри росіян

Фото: кораблі ВМС (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Відкриття росіянами у Чорному морі ніби-то гуманітарних коридорів до українських портів можна оцінювати як спробу наблизитися військовим кораблям РФ до території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"На морі російське міноборони імітує бурну діяльність з організації так званих гуманітарних коридорів для виведення цивільних іноземних суден з українських портів. При цьому ту саму контртерористичну операцію, що проголосили окупанти в українському територіальному морі на початку березня, вони так і не завершили досі. Мінування моря також лишається відкритим питанням", - йдеться в повідомленні командування.

Тож, намагання зіграти на гуманності, вважають українські захисники, насправді може бути нічим іншим як можливістю наблизитися до українського берегу під прикриттям цивільних суден, а потім вибудувати військовим кораблям з них щит від українських засобів ураження.

"Довіри країні і армії, де не дотримуються законів і правил війни не товарищують із здоровим глуздом немає. Перебування ракетних кораблів в морі, готовність стратегічної авіації та застосування берегових ракетних комплексів з Криму залишає вірогідність ракетних ударів на високому рівні", - говорять в ОК "Південь".

Нагадаємо, Росія заявила, що готова зробити коридор для експорту українського зерна та іншого продовольства. Проте РФ вимагає для цього зняти санкції.

Також влада РФ у середу, 25 травня, відкриє гуманітарний коридор для іноземних суден з порту окупованого Маріуполя.

При цьому російська армія проводить мінування на узбережжі Каховського водосховища.

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