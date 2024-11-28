"Москва блокує процес": У РФ заявили про нібито готовність до обміну 630 військовополонених

Що передувало

Днями речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що росіяни нібито готові провести з Україною обмін військовополоненими у форматі 630 на 630. Захарова заявила, що список для обміну нібито було передано Уповноваженому з прав людини Дмитрові Лубінцю та заступнику начальника Головного управління розвідки Міноборони України Дмитру Усову як одному з керівників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Актуальний список включає 630 українських військовополонених, яких Росія готова негайно передати Києву на паритетних умовах", - сказала Захарова.

Реакція України

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими вважають, що подібні заяви Захарової можуть бути черговою пропагандою.

"Росіяни вже не вперше використовують засоби пропаганди, в тому числі і в українському медіапросторі, аби посіяти розбрат та чвари серед родин Захисників та Захисниць, використовуючи неприховану брехню", - сказав Юсов.

Він зауважив, що зі сторони РФ такі заяви лунають не вперше, але, як і раніше, вони не призводять до реальних дій. Попри публічні гучні слова, офіційні механізми, які могли б запустити процес обміну, російська сторона просто ігнорує.

Україна неодноразово підтверджувала готовність до проведення обмінів. Зокрема, йдеться про:

репатріацію важкопоранених і важкохворих;

звільнення жінок;

повернення військовополонених у форматі "всіх на всіх";

безумовне визволення поневолених цивільних українців.

Юсов зауважив, що наразі саме позиція Росії блокує процеси обміну полоненими. Офіційні пропозиції, які Україна надсилає дипломатичними каналами, залишаються без відповіді, а гучні заяви про "готовність до обміну" часто виявляються виключно елементом пропаганди.

Варто зауважити, що російська сторона ігнорує процес створення і роботу міжнародних змішаних медичних комісій. Попри те, що цей механізм прописаний в Женевських конвенціях.

"Ми готові до обмінів, єдиною перешкодою для їх проведення є бездіяльність російської сторони. На жаль, гучні заяви не означають реальне бажання діяти", - підкреслив Юсов.

Зокрема, цього року Україна пропонувала десятки гуманітарних ініціатив для взаємного повернення полонених, які були проігноровані російським агресором, які насправді, не зацікавлений у поверненні навіть власних найманців та окупантів.