"Москва блокує процес": У РФ заявили про нібито готовність до обміну 630 військовополонених

Російська Федерація заявила про нібито готовність обміняти 630 українських військовополонених. Однак це може бути провокацією та пропагандою.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив заступник керівника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.
Днями речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що росіяни нібито готові провести з Україною обмін військовополоненими у форматі 630 на 630. Захарова заявила, що список для обміну нібито було передано Уповноваженому з прав людини Дмитрові Лубінцю та заступнику начальника Головного управління розвідки Міноборони України Дмитру Усову як одному з керівників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Актуальний список включає 630 українських військовополонених, яких Росія готова негайно передати Києву на паритетних умовах", - сказала Захарова.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими вважають, що подібні заяви Захарової можуть бути черговою пропагандою.
"Росіяни вже не вперше використовують засоби пропаганди, в тому числі і в українському медіапросторі, аби посіяти розбрат та чвари серед родин Захисників та Захисниць, використовуючи неприховану брехню", - сказав Юсов.
Він зауважив, що зі сторони РФ такі заяви лунають не вперше, але, як і раніше, вони не призводять до реальних дій. Попри публічні гучні слова, офіційні механізми, які могли б запустити процес обміну, російська сторона просто ігнорує.
Україна неодноразово підтверджувала готовність до проведення обмінів. Зокрема, йдеться про:
Юсов зауважив, що наразі саме позиція Росії блокує процеси обміну полоненими. Офіційні пропозиції, які Україна надсилає дипломатичними каналами, залишаються без відповіді, а гучні заяви про "готовність до обміну" часто виявляються виключно елементом пропаганди.
Варто зауважити, що російська сторона ігнорує процес створення і роботу міжнародних змішаних медичних комісій. Попри те, що цей механізм прописаний в Женевських конвенціях.
"Ми готові до обмінів, єдиною перешкодою для їх проведення є бездіяльність російської сторони. На жаль, гучні заяви не означають реальне бажання діяти", - підкреслив Юсов.
Зокрема, цього року Україна пропонувала десятки гуманітарних ініціатив для взаємного повернення полонених, які були проігноровані російським агресором, які насправді, не зацікавлений у поверненні навіть власних найманців та окупантів.
У червні в Україні, на Ставці верховного головнокомандувача було представлено стратегію повернення полонених. Тоді пропонувалось, що Україна розширить переговорну групу, яка займається підготовкою обмінів військовополоненими. Туди ввійде ще шість структур.
За словами керівника української розвідки Кирила Буданова, пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з РФ будуть тяжко поранені, жінки, та всі, хто захищав "Азовсталь".
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