В РФ завершили расследование дела о пожаре в Кемерово

В РФ завершили расследование в отношении семи фигурантов одного из уголовных дел о пожаре в Кемерово в торгово-развлекательном центре, жертвами которого стали 60 человек. Об этом сообщают росСМИ.

В числе обвиняемых семь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин; технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова.

"Сегодня 280 томов уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - говорится в сообщении.

"Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть, а также нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть (ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ)", - сказала представитель СКР.

По ее словам, Полозиненко и Никитин обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ, Антюшин - по ч. 3 ст. 238 УК РФ, а Генин - по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Напомним, что сегодня в Польше был задержан экс-генеральный директор "Кемеровского кондитерского комбината", совладелец сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский. После сообщения о задержании генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вишневского.

РБК-Украина писало, что пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Возгоранию присвоили третий номер сложности по пятибалльной шкале, на территории области ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 13 детей. Пожар стал вторым в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, когда погибли 156 человек.