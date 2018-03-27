Пожар в Кемерово: Климкин выразил соболезнования родственникам погибших

Пожар в Кемерово унес жизни 64 человек

В связи с пожаром в Кемерово (Российская Федерация), в результате которого погибли 64 человека, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родственникам погибших. Соответствующую запись Климкин разместил в своем Twitter.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово", - отметил Климкин.

Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в #Кемерово. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 26, 2018

Напомним, ранее в МИД сообщили, что украинцев среди жертв и пострадавших при пожаре в Кемерово нет.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" начался 25 марта 2018 года. Возгоранию присвоили третий номер сложности по пятибалльной шкале, на территории области ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 13 детей. Пожар стал вторым в истории независимой Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, когда погибли 156 человек.