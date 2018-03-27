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Пожар в Кемерово: Климкин выразил соболезнования родственникам погибших

НовостиПолитика    27.03.2018 - 08:20
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Пожар в Кемерово унес жизни 64 человек

В связи с пожаром в Кемерово (Российская Федерация), в результате которого погибли 64 человека, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родственникам погибших. Соответствующую запись Климкин разместил в своем Twitter.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово", - отметил Климкин.

 

Напомним, ранее в МИД сообщили, что украинцев среди жертв и пострадавших при пожаре в Кемерово нет.  

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" начался 25 марта 2018 года. Возгоранию присвоили третий номер сложности по пятибалльной шкале, на территории области ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 13 детей. Пожар стал вторым в истории независимой Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, когда погибли 156 человек.

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Теги публикации: Российская Федерация, пожар, Павел Климкин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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