В Польше задержали совладельца ТЦ "Зимняя вишня"

Фото: Вячеслав Вишневский (rfsolokomotiv ru)

Вишневский через посредника передал 7 млн рублей взятки начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области

В Польше задержан экс-генеральный директор "Кемеровского кондитерского комбината", совладелец сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России.

Его подозревают в даче взятки. Сообщается, что в 2013-2014 годах Вишневский через посредника передал 7 млн рублей взятки начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области. После пожара следователи выявили множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности.

После сообщения о задержании генпрокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче обвиняемого в даче взятки Вячеслава Вишневского.

Заочно суд арестовал Вишневского еще в прошлом году, он был объявлен в международный розыск. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" начался 25 марта 2018 года. Возгоранию присвоили третий номер сложности по пятибалльной шкале, на территории области ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 13 детей. Пожар стал вторым в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, когда погибли 156 человек.