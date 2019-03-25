У РФ завершили розслідування справи про пожежу в Кемерово

В РФ завершили розслідування відносно семи фігурантів однієї з кримінальних справ про пожежу в Кемерово в торгово-розважальному центрі, жертвами якої стали 60 людей. Про це повідомляють росЗМІ.

У числі обвинувачених сім осіб: генеральний директор ТОВ "Зимова вишня" Надія Судденок, керівник компанії "Системний інтегратор" Ігор Полозиненко, співробітник тієї ж компанії - інженер протипожежної системи, за освітою кухар Олександр Нікітін, співробітник приватного охоронного підприємства Сергій Антюшин, начальник караулу пожарноспасательной частини № 2 Сергій Генін; технічний директор ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" (компанія - власник ТРЦ) Георгій Соболєв, генеральний директор комбінату Юлія Богданова

"Сьогодні 280 томів кримінальної справи направлені в Генеральну прокуратуру для вирішення питання про затвердження обвинувального висновку", - йдеться в повідомленні.

"Богданову, Соболєву, Судденок звинувачують у наданні послуг, які не відповідають вимогам безпеки, що спричинило смерть, а також порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст.219 КК РФ)", - сказала представник СКР.

За її словами, Полозиненко і Нікітін звинувачуються за ч. 3 ст. 219 КК РФ, Антюшин - за ч. 3 ст. 238 КК РФ, а Генін - за ч. 3 ст. 293 КК РФ (халатність, що спричинила смерть двох і більше осіб).

Нагадаємо, що сьогодні у Польщі був затриманий екс-генеральний директор "Кемеровського кондитерського комбінату", співвласник згорілого у Кемерово торгового центру "Зимова вишня" В'ячеслав Вишневський. Після повідомлення про затримання генпрокуратура Росії направила до Польщі запит про видачу обвинуваченого в дачі хабара Вишневського.

РБК-Україна писало, що пожежа в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня" сталась 25 березня 2018 року. Пожежі присвоїли третій номер складності за п'ятибальною шкалою, на території області ввели режим надзвичайної ситуації. Вогонь охопив площу в 1500 квадратних метрів. В результаті пожежі загинули 60 людей, у тому числі 13 дітей. Пожежа стала другою в історії Російської Федерації за кількістю жертв після пожежі в пермському нічному клубі "Хромая лошадь" в 2009 році, коли загинули 156 осіб.