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В РФ завершили пошукову операцію на місці розбитого літака з Пригожиним: знайдено всі 10 тіл

Фото: всі 10 тіл пасажирів літака Embraer-135 знайшли (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Пошукову операцію на місці падіння бізнес-джету Embraer-135, що розбився в Росії та перевозив ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське ЗМІ Інтерфакс.

Екстренні служби повідомили виданню, що було знайдено залишки всіх 10 людей, що перебували на борту літака. 

Аварія літака з Пригожиним у Тверській області

Сьогодні в Тверській області РФ розбився літак Embraer Legacy 600, на борту якого було 10 людей - повідомлялось, що всі вони загинули. Пізніше почала з'являтись інформація, що на борту знаходився Пригожин. 

Через кілька годин Росавіація опублікувала список пасажирів літака - серед них значився Пригожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін, заступник Пригожина Валерій Чекалов та ще кілька бойовиків.

Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Євген ПригожинПВК Вагнера