В РФ завершили поисковую операцию на месте разбитого самолета с Пригожиным: найдено все 10 тел

Поисковая операция на месте падения разбившегося в России бизнес-джета Embraer-135, перевозившего предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, завершена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ Интерфакс.
Экстренные службы сообщили изданию, что были найдены остатки всех 10 человек, находившихся на борту самолета.
Сегодня в Тверской области РФ разбился самолет Embraer Legacy 600, на борту которого находились 10 человек - сообщалось, что все они погибли. Позже начала появляться информация, что на борту находился Пригожин.
Через несколько часов Росавиация опубликовала список пассажиров самолета - среди них числился Пригожин, командир ППК "Вагнера" Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина Валерий Чекалов и еще несколько боевиков.
Более подробно о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.
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