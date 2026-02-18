РФ завербувала вбивцю дитини для "розвідки" ТЕС Києва

За даними кіберфахівців СБУ, спочатку фігурант отримав завдання від окупантів приховано обійти периметр однієї з ТЕС, щоб відстежити її технічний стан після минулого обстрілу.

Під час вилазки він мав у режимі реального часу "звітувати" окупантам про все побачене на території енергооб’єкта з фотофіксацією технологічних споруд та обладнання.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної "цілі". На місці події у нього вилучили смартфон, на який він фотографував стан однієї з ТЕС.

Що відомо про підозрюваного

Як встановило розслідування, замовлення росіян виконував 26-річний мешканець Фастівського району, який раніше відбував покарання за вбивство неповнолітньої дівчини.

За обіцянку швидкого заробітку він погодився скоригувати повітряні атаки РФ по енергетичній інфраструктурі Київщини, щоб знеструмити та залишити без тепла більшу частину регіону. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.