РФ завдала збитків Кремінській громаді у Луганській області на 3,5 млрд гривень

Збитки від руйнувань Кремінської громади у Луганській області вже складають 3,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Аналіз проводився на основі звернень мешканців громади та фотографій, які з’являються у мережі. Окремо по кожному зі знищених та пошкоджених об’єктів визначено обсяг витрат і робіт, необхідних для їх відновлення", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про житлові приміщення, адмінбудівлі, заклади освіти, охорони здоров’я, культури і спорту, об’єкти торгівлі та зв’язку, транспортна інфраструктура.

"На сьогодні найбільше постраждав житловий фонд громади - 36 будинків зруйновано повністю, 211 - частково. Приблизні збитки від руйнувань Кремінської громади, завданих внаслідок вторгнення російського агресора, складають 3,5 мільярда гривень", - додали в ОВА.