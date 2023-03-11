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РФ завдала збитків Кремінській громаді у Луганській області на 3,5 млрд гривень

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Кремінська громада, Субота 11 березня 2023 21:43
РФ завдала збитків Кремінській громаді у Луганській області на 3,5 млрд гривень Фото: РФ завдала збитків Кремінській громаді у Луганській області на 3,5 млрд гривень (t me u_now)
Автор: Дмитро Браславський

Збитки від руйнувань Кремінської громади у Луганській області вже складають 3,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Аналіз проводився на основі звернень мешканців громади та фотографій, які з’являються у мережі. Окремо по кожному зі знищених та пошкоджених об’єктів визначено обсяг витрат і робіт, необхідних для їх відновлення", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про житлові приміщення, адмінбудівлі, заклади освіти, охорони здоров’я, культури і спорту, об’єкти торгівлі та зв’язку, транспортна інфраструктура.

"На сьогодні найбільше постраждав житловий фонд громади - 36 будинків зруйновано повністю, 211 - частково. Приблизні збитки від руйнувань Кремінської громади, завданих внаслідок вторгнення російського агресора, складають 3,5 мільярда гривень", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що збитки екології України через повномасштабну військову агресію РФ у міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів оцінюють щонайменше на суму у 2 трильйони гривень.

Кабмін вніс зміни до порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ. До нього внесли напрямок селянських та/або фермерських господарств.

Уряд Нідерландів схвалив рішення про розташування в Гаазі Міжнародного реєстру збитків, завданих Росією у війні проти України.

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