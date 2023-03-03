Україна порахує збитки, які Росія завдала фермерам і сільським господарствам

Кабмін вніс зміни до порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ. До нього внесли напрямок селянських та/або фермерських господарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Доповнено напрями, за якими здійснюється визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ, новим напрямом - шкода, завдана особистим селянським господарствам та/або фермерським господарствам, які зареєстровані як ФОПи", - написав Мельничук.

Порядок включає шкоду від каліцтва, тілесного ушкодження, загибелі сільськогосподарських тварин, а також збитки, внаслідок знищення чи пошкодження сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу.

Зазначимо, в умовах війни аграрний сектор став основою українського експорту валютних надходжень від торгівлі. Чотири з топ-5 позицій товарів, що Україна продавала у 2022 році, посіли продовольчі та с/г товари.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що для аграріїв Мелітополя вигадали умови, аби вони за безцінь здавали зерно окупантам.

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