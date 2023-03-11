Міндовкілля: через війну екології України завдано шкоди більш ніж на 2 трильйони

Фото: в Міндовкілля назвали суму збитків природі від російського вторгнення (Getty Images)

Збитки екології України через повномасштабну військову агресію РФ у міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів оцінюють щонайменше на суму в 2 трильйони гривень.

Про це заявив перший заступник голови Міндовкілля Руслан Гречаник, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Харківської обласної військової адміністрації.

Чиновник у ході виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування зазначив, що фіксація нових фактів збитків та руйнувань триває щодня. "Ми рахуємо кожне знищене дерево. І кожну гривню, яку нам заплатить РФ за скоєне", - сказав він. За словами Гречаника, попередні підрахунки показують, що загалом шкода довкіллю становить уже понад 2 трильйони гривень. "Це і засмічення земель, і забруднення повітря, спалені ліси, зруйновані об’єкти. Росія провокує кліматичну кризу, ядерну - через ситуацію із ЗАЕС, гуманітарну", - наголошує заступник міністра.