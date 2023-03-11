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РФ нанесла ущерб Кременской громаде в Луганской области на 3,5 млрд гривен

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Кременская громада, Суббота 11 марта 2023 21:43
РФ нанесла ущерб Кременской громаде в Луганской области на 3,5 млрд гривен Фото: РФ нанесла ущерб Кременской общине в Луганской области на 3,5 млрд гривен (t me u_now)
Автор: Дмитрий Браславский

Ущерб от разрушений Кременской общины в Луганской области уже составляет 3,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Анализ проводился на основе обращений жителей громады и фотографий, которые появляются в сети. Отдельно по каждому из уничтоженных и поврежденных объектов определен объем затрат и работ, необходимых для их восстановления", - говорится в сообщении.

Речь идет о жилых помещениях, админзданиях, учебных заведениях, здравоохранении, культуре и спорте, объектах торговли и связи, транспортной инфраструктуре.

"На сегодня больше всего пострадал жилищный фонд общины - 36 домов разрушены полностью, 211 - частично. Приблизительный ущерб от разрушений Кременской общины, причиненный вследствие вторжения российского агрессора, составляет 3,5 миллиарда гривен", - добавили в ОВА.

Напомним, что ущерб экологии Украины из-за полномасштабной военной агрессии РФ в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивается по меньшей мере на сумму в 2 триллиона гривен.

Кабмин внес изменения в порядок определения ущерба и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии РФ. В него внесли направление крестьянских и фермерских хозяйств.

Правительство Нидерландов одобрило решение о расположении в Гааге Международного реестра ущерба, нанесенного Россией в войне против Украины.

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