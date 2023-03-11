РФ нанесла ущерб Кременской громаде в Луганской области на 3,5 млрд гривен

Ущерб от разрушений Кременской общины в Луганской области уже составляет 3,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Анализ проводился на основе обращений жителей громады и фотографий, которые появляются в сети. Отдельно по каждому из уничтоженных и поврежденных объектов определен объем затрат и работ, необходимых для их восстановления", - говорится в сообщении.

Речь идет о жилых помещениях, админзданиях, учебных заведениях, здравоохранении, культуре и спорте, объектах торговли и связи, транспортной инфраструктуре.

"На сегодня больше всего пострадал жилищный фонд общины - 36 домов разрушены полностью, 211 - частично. Приблизительный ущерб от разрушений Кременской общины, причиненный вследствие вторжения российского агрессора, составляет 3,5 миллиарда гривен", - добавили в ОВА.