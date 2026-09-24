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РФ завдала удару по овочесховищу на Харківщині: 6 загиблих та понад 10 поранених

10:57 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
РФ завдала удару по овочесховищу на Харківщині: 6 загиблих та понад 10 поранених Фото: які наслідки удару по овочесховищу на Харківщині 24 вересня (t.me/DSNS_Kharkiv)
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Росіяни вдарили по овочесховищу на Харківщині - люди в цей момент просто перебирали овочі. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, ДСНС та Малинівського селищного голову Миколу Семер'янова

Що трапилось у Старій Гнилиці

Удар стався вранці 24 вересня по агропідприємству в селищі Стара Гнилиця на Харківщині. Усі загиблі та поранені - працівники сховища: саме там вони були, коли прилетів снаряд.

Серед шести загиблих - двоє чоловіків і четверо жінок. Троє з 12 поранених наразі перебувають у тяжкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога.

"Кількість жертв атаки ворога на ферму у Старій Гнилиці сьогодні вранці зросла до 6 людей", - повідомив Синєгубов.

У ДСНС додали, що у момент атаки люди сортували овочі.

"У ці хвилини терор цивільних триває - у багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу. У Києві внаслідок ранкової атаки виникла пожежа автомобілів, на Вінниччині, Рівненщині та Житомирщині ворог намагається атакувати інфраструктуру та цивільні підприємства", - йдеться у заяві.

РФ завдала удару по овочесховищу на Харківщині: 6 загиблих та понад 10 пораненихФото: наслідки обстрілу овочесховища (t.me/DSNS_Kharkiv)

Удар по Харківщині стався під час масштабної нічної атаки Росії по всій Україні. Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 24 вересня ворог випустив понад 280 дронів різних типів, а також балістичні та протикорабельні ракети "Циркон".

Сили ППО збили 227 із них.

Як повідомляло РБК-Україна, унаслідок нічного удару по Києву загинули двоє людей, ще щонайменше вісім отримали поранення.

У кількох районах столиці горіли будівлі, рятувальники витягли людину з-під завалів зруйнованого приватного будинку.

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