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РФ нанесла удар по овощехранилищу в Харьковской области: 6 погибших и более 10 раненых

10:57 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
РФ нанесла удар по овощехранилищу в Харьковской области: 6 погибших и более 10 раненых Фото: какие последствия удара по овощехранилищу в Харьковской области 24 сентября (t.me/DSNS_Kharkiv)
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Россияне ударили по овощехранилищу в Харьковской области - люди в этот момент просто перебирали овощи. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, ГСЧС и Малиновского поселкового голову Николая Семерьянова.

Что случилось в Старой Гнилице

Удар произошел утром 24 сентября по агропредприятию в поселке Старая Гнилица Харьковщины. Все погибшие и раненые - работники хранилища: именно там они были, когда прилетел снаряд.

Среди шести погибших - двое мужчин и четыре женщины. Трое из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Количество жертв атаки врага на ферму в Старой Гнилице сегодня утром возросло до 6 человек", - сообщил Синегубов.

В ГСЧС добавили, что в момент атаки люди сортировали овощи.

"В эти минуты террор гражданских продолжается - во многих регионах объявлена воздушная тревога. В Киеве в результате утренней атаки возник пожар автомобилей, в Винницкой, Ровенской и Житомирской враг пытается атаковать инфраструктуру и гражданские предприятия", - говорится в заявлении.

РФ нанесла удар по овощехранилищу в Харьковской области: 6 погибших и более 10 раненыхФото: последствия обстрела овощехранилища (t.me/DSNS_Kharkiv)

Удар по Харьковщине произошел во время масштабной ночной атаки России по всей Украине. Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 24 сентября враг выпустил более 280 дронов разных типов, а также баллистические и противокорабельные ракеты "Циркон".

Силы ПВО сбили 227 из них.

Как сообщало РБК-Украина, в результате ночного удара по Киеву погибли два человека, еще по меньшей мере восемь получили ранения.

В нескольких районах столицы горели здания, спасатели извлекли человека из-под завалов разрушенного частного дома.

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