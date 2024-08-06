РФ завдала ударів по Харківському району, пошкоджений будинок і сталася пожежа

Село Циркуни недалеко від Харкова зазнало ворожого удару з боку російських окупантів цієї ночі, 6 серпня. Внаслідок обстрілу у населеному пункті сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Чиновник уточив, що противник завдав ударів по Циркунах Харківського району о 00:50.
"Пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа", - розповів начальник ОВА.
Він додав, що інформацію про можливих постраждалих станом на зараз не надходила.
Удар по Харкову та нічна атака РФ
Раніше повідомлялося, що після опівночі 6 серпня у Харкові пролунала серія вибухів через російський обстріл. Мер казав, що у місті міг бути "приліт".
Додамо, 5 серпня ввечері російські окупанти запустили для ударів по території України дрони-камікадзе. Крім того, окупанти використали балістику для атаки по столиці.
Так, у Києві пролунали вибухи, в місті та області працювали сили та засоби ППО. Пізніше стало відомо, що у Києві внаслідок ворожої ракетної атаки немає руйнувань та постраждалих. У КМВА розповіли, що для атаки противник застосував балістичне озброєння на кшталт "Іскандер-М" або "KN-23".
Також у Київській області працювала ППО через рух "Шахедів" у бік столиці.
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