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РФ нанесла удары по Харьковскому району, поврежден дом и произошел пожар

Фото: в Циркунах под Харьковом произошел пожар из-за вражеских обстрелов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Село Циркуны недалеко от Харькова попало под вражеский удар со стороны российских оккупантов этой ночью, 6 августа. В результате обстрела в населенном пункте произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Чиновник уточнил, что противник нанес удары по Циркунам Харьковского района в 00:50.

"Поврежден жилой дом, возник пожар", - рассказал начальник ОВА.

Он добавил, что информация о возможных пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.

Удар по Харькову и ночная атака РФ

Ранее сообщалось, что после полуночи 6 августа в Харькове прозвучала серия взрывов из-за российских обстрелов. Мэр говорил, что в городе мог быть прилет.

Добавим, 5 августа вечером российские оккупанты запустили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе. Кроме того, оккупанты использовали баллистику для атаки по столице.

Так, в Киеве прогремели взрывы, в городе и области работали силы и средства ПВО. Позже стало известно, что в Киеве в результате вражеской ракетной атаки нет разрушений и пострадавших. В КГВА рассказали, что для атаки противник применил баллистическое вооружение на подобие "Искандер-М" или "KN-23".

Также в Киевской области работала ПВО из-за движения "Шахедов" в сторону столицы.

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ХарьковПожар