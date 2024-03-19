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РФ завдала ракетного удару по селу під Харковом і Куп'янську: постраждав поліцейський

Архівне фото: РФ завдала ракетного удару по селу під Харковом (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 19 березня, завдала ударів по населених пунктах у Харківській області. Унаслідок цього постраждав поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ракетний удар

За даними слідства, близько 16:30 Збройні сили РФ завдали ракетного удару по селу Мокра Рокитна під Харковом. Пошкоджено майно агропідприємства, зокрема сонячні панелі. 

За попередніми даними, ворог завдав удару високоточною авіаційною ракетою Х-59.

Постраждалий поліцейський

Також сьогодні близько 17:30 окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. Було пошкоджено житлові будинки, а також травмовано поліцейського. 

Фото: Наслідки ударів (t.me/prokuratura_kharkiv)

Попередньо, ворог бив по місту з РСЗВ "Ураган".

Розпочато розслідування

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли населених пунктів в Україні

Сьогодні в Миколаєві вдень прогримів вибух. Там у цей час було оголошено повітряну тривогу.

Також російська армія атакувала автомобіль із цивільними людьми неподалік села Осокорівка Нововоронцовської громади, що в Херсонській області.

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Російська ФедераціяКуп'янськХарківВійна в Україні