РФ нанесла ракетный удар по селу под Харьковом и Купянском: пострадал полицейский

Ракетный удар

По данным следствия, около 16:30 Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по селу Мокрая Ракитная под Харьковом. Повреждено имущество агропредприятия, в частности солнечные панели.

По предварительным данным, враг нанес удар высокоточной авиационной ракетой Х-59.

Пострадавший полицейский

Также сегодня около 17:30 оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Были повреждены жилые дома, а также травмирован полицейский.

Фото: Последствия ударов (t.me/prokuratura_kharkiv)

Предварительно, враг бил по городу из РСЗО "Ураган".

Начато расследование

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Сегодня в Николаеве днем прогремел взрыв. Там в это время была объявлена воздушная тревога.

Также российская армия атаковала автомобиль с гражданскими людьми недалеко от села Осокоровка Нововоронцовской общины в Херсонской области.