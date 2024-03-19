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РФ нанесла ракетный удар по селу под Харьковом и Купянском: пострадал полицейский

Архивное фото: РФ нанесла ракетный удар по селу под Харьковом (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 19 марта, нанесла удары по населенным пунктам в Харьковской области. В результате этого пострадал полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Ракетный удар

По данным следствия, около 16:30 Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по селу Мокрая Ракитная под Харьковом. Повреждено имущество агропредприятия, в частности солнечные панели. 

По предварительным данным, враг нанес удар высокоточной авиационной ракетой Х-59.

Пострадавший полицейский

Также сегодня около 17:30 оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Были повреждены жилые дома, а также травмирован полицейский. 

Фото: Последствия ударов (t.me/prokuratura_kharkiv)

Предварительно, враг бил по городу из РСЗО "Ураган".

Начато расследование

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Сегодня в Николаеве днем прогремел взрыв. Там в это время была объявлена воздушная тревога.

Также российская армия атаковала автомобиль с гражданскими людьми недалеко от села Осокоровка Нововоронцовской общины в Херсонской области.

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