РФ нанесла ракетный удар по селу под Харьковом и Купянском: пострадал полицейский

Российская армия сегодня, 19 марта, нанесла удары по населенным пунктам в Харьковской области. В результате этого пострадал полицейский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, около 16:30 Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по селу Мокрая Ракитная под Харьковом. Повреждено имущество агропредприятия, в частности солнечные панели.
По предварительным данным, враг нанес удар высокоточной авиационной ракетой Х-59.
Также сегодня около 17:30 оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Были повреждены жилые дома, а также травмирован полицейский.
Фото: Последствия ударов (t.me/prokuratura_kharkiv)
Предварительно, враг бил по городу из РСЗО "Ураган".
Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.
Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Сегодня в Николаеве днем прогремел взрыв. Там в это время была объявлена воздушная тревога.
Также российская армия атаковала автомобиль с гражданскими людьми недалеко от села Осокоровка Нововоронцовской общины в Херсонской области.
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