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РФ завдала ракетного удару по Херсону. У Дніпрі вибухи на тлі атаки балістикою

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали ракетного удару по Херсону. Наразі відомо про одного постраждалого, який дістав вибухову травму й поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"64-річний чоловік, який перебував у будівлі, дістав вибухову травму і уламкове поранення обличчя. Потерпілому на місці надали меддопомогу", - пише ОВА. 

Вибух у Дніпрі 

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) перед цим попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. 

Як повідомляє "Суспільне", вибух також пролунав й у Дніпрі. Після цього Повітряні сили заявили про ще одну швидкісну ціль, яка рухається в напрямку Дніпра. 

Станом на 12:36 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Черкаській; 
  • Полтавській; 
  • Харківській; 
  • Кіровоградській; 
  • Миколаївській; 
  • Запорізькій; 
  • Херсонській; 
  • Одеській; 
  • Донецькій областях. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:36 (alerts.in.ua)

У Дніпрі є влучання 

"Ворог вдарив по Дніпру. Виникла пожежа. Всі деталі з'ясовуємо", - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Обстріли України 

У ніч на 1 листопада російські війська знову завдали удару по Україні, використовуючи:

  • три керовані авіаційні ракети типу Х-59/69, запущені з повітряного простору тимчасово окупованої частини Херсонської області;
  • 48 безпілотників, включаючи дрони Shahed і безпілотні апарати невстановленого типу.

Станом на 08:00 повідомляється, що було збито 31 дрон. Ще 14 втратили зв'язок із базою управління, а три безпілотники змінили напрямок і вирушили в бік Білорусі.

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом жовтня російські терористи застосували проти України 2023 "Шахеди", що стало "рекордом" у 2024 році. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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