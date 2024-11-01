РФ завдала ракетного удару по Херсону. У Дніпрі вибухи на тлі атаки балістикою

"64-річний чоловік, який перебував у будівлі, дістав вибухову травму і уламкове поранення обличчя. Потерпілому на місці надали меддопомогу", - пише ОВА.

Вибух у Дніпрі

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) перед цим попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Як повідомляє "Суспільне", вибух також пролунав й у Дніпрі. Після цього Повітряні сили заявили про ще одну швидкісну ціль, яка рухається в напрямку Дніпра.

Станом на 12:36 повітряну тривогу оголошено у:

Черкаській;

Полтавській;

Харківській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Запорізькій;

Херсонській;

Одеській;

Донецькій областях.

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:36 (alerts.in.ua)

У Дніпрі є влучання

"Ворог вдарив по Дніпру. Виникла пожежа. Всі деталі з'ясовуємо", - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріли України

У ніч на 1 листопада російські війська знову завдали удару по Україні, використовуючи:

три керовані авіаційні ракети типу Х-59/69, запущені з повітряного простору тимчасово окупованої частини Херсонської області;

48 безпілотників, включаючи дрони Shahed і безпілотні апарати невстановленого типу.

Станом на 08:00 повідомляється, що було збито 31 дрон. Ще 14 втратили зв'язок із базою управління, а три безпілотники змінили напрямок і вирушили в бік Білорусі.

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом жовтня російські терористи застосували проти України 2023 "Шахеди", що стало "рекордом" у 2024 році.