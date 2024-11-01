РФ нанесла ракетный удар по Херсону. В Днепре взрывы на фоне атаки баллистики

"64-летний мужчина, который находился в здании, получил взрывную травму и осколочное ранение лица. Пострадавшему на месте оказали медпомощь", - пишет ОВА.

Взрыв в Днепре

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед этим предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Как сообщает "Суспільне", взрыв также прогремел и в Днепре. После этого Воздушные силы заявили о еще одной скоростной цели, которая движется в направлении Днепра.

По состоянию на 12:36 воздушная тревога объявлена в:

Черкасской;

Полтавской;

Харьковской;

Кировоградской;

Николаевской;

Запорожской;

Херсонской;

Одесской;

Донецкой областях.



Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:36 (alerts.in.ua)

В Днепре есть попадания

"Враг ударил по Днепру. Возник пожар. Все детали выясняем", - написал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Обстрелы Украины

В ночь на 1 ноября российские войска снова нанесли удар по Украине, используя:

три управляемые авиационные ракеты типа Х-59/69, запущенные из воздушного пространства временно оккупированной части Херсонской области;

48 беспилотников, включая дроны Shahed и беспилотные аппараты неустановленного типа.

По состоянию на 08:00 сообщается, что был сбит 31 дрон. Еще 14 потеряли связь с базой управления, а три беспилотника изменили направление и отправились в сторону Беларуси.

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), в течение октября российские террористы применили против Украины 2023 "Шахеда", что стало "рекордом" в 2024 году.