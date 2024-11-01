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РФ нанесла ракетный удар по Херсону. В Днепре взрывы на фоне атаки баллистики

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону. Пока известно об одном пострадавшем, который получил взрывную травму и ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации (ОВА).

"64-летний мужчина, который находился в здании, получил взрывную травму и осколочное ранение лица. Пострадавшему на месте оказали медпомощь", - пишет ОВА. 

Взрыв в Днепре 

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед этим предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. 

Как сообщает "Суспільне", взрыв также прогремел и в Днепре. После этого Воздушные силы заявили о еще одной скоростной цели, которая движется в направлении Днепра. 

По состоянию на 12:36 воздушная тревога объявлена в: 

  • Черкасской; 
  • Полтавской; 
  • Харьковской; 
  • Кировоградской; 
  • Николаевской; 
  • Запорожской; 
  • Херсонской; 
  • Одесской; 
  • Донецкой областях. 


Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:36 (alerts.in.ua)

В Днепре есть попадания 

"Враг ударил по Днепру. Возник пожар. Все детали выясняем", - написал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. 

Обстрелы Украины 

В ночь на 1 ноября российские войска снова нанесли удар по Украине, используя:

  • три управляемые авиационные ракеты типа Х-59/69, запущенные из воздушного пространства временно оккупированной части Херсонской области;

48 беспилотников, включая дроны Shahed и беспилотные аппараты неустановленного типа.

По состоянию на 08:00 сообщается, что был сбит 31 дрон. Еще 14 потеряли связь с базой управления, а три беспилотника изменили направление и отправились в сторону Беларуси.

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), в течение октября российские террористы применили против Украины 2023 "Шахеда", что стало "рекордом" в 2024 году. 

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