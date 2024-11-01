РФ нанесла ракетный удар по Херсону. В Днепре взрывы на фоне атаки баллистики

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону. Пока известно об одном пострадавшем, который получил взрывную травму и ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации (ОВА).
"64-летний мужчина, который находился в здании, получил взрывную травму и осколочное ранение лица. Пострадавшему на месте оказали медпомощь", - пишет ОВА.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед этим предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Как сообщает "Суспільне", взрыв также прогремел и в Днепре. После этого Воздушные силы заявили о еще одной скоростной цели, которая движется в направлении Днепра.
По состоянию на 12:36 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:36 (alerts.in.ua)
"Враг ударил по Днепру. Возник пожар. Все детали выясняем", - написал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В ночь на 1 ноября российские войска снова нанесли удар по Украине, используя:
48 беспилотников, включая дроны Shahed и беспилотные аппараты неустановленного типа.
По состоянию на 08:00 сообщается, что был сбит 31 дрон. Еще 14 потеряли связь с базой управления, а три беспилотника изменили направление и отправились в сторону Беларуси.
Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), в течение октября российские террористы применили против Украины 2023 "Шахеда", что стало "рекордом" в 2024 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.