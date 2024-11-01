ua en ru
Пт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ завдала ракетного удару по Херсону. У Дніпрі вибухи на тлі атаки балістикою

П'ятниця 01 листопада 2024 12:36
UA EN RU
РФ завдала ракетного удару по Херсону. У Дніпрі вибухи на тлі атаки балістикою Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали ракетного удару по Херсону. Наразі відомо про одного постраждалого, який дістав вибухову травму й поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"64-річний чоловік, який перебував у будівлі, дістав вибухову травму і уламкове поранення обличчя. Потерпілому на місці надали меддопомогу", - пише ОВА.

Вибух у Дніпрі

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) перед цим попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Як повідомляє "Суспільне", вибух також пролунав й у Дніпрі. Після цього Повітряні сили заявили про ще одну швидкісну ціль, яка рухається в напрямку Дніпра.

Станом на 12:36 повітряну тривогу оголошено у:

  • Черкаській;
  • Полтавській;
  • Харківській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Запорізькій;
  • Херсонській;
  • Одеській;
  • Донецькій областях.

РФ завдала ракетного удару по Херсону. У Дніпрі вибухи на тлі атаки балістикою

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:36 (alerts.in.ua)

У Дніпрі є влучання

"Ворог вдарив по Дніпру. Виникла пожежа. Всі деталі з'ясовуємо", - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріли України

У ніч на 1 листопада російські війська знову завдали удару по Україні, використовуючи:

  • три керовані авіаційні ракети типу Х-59/69, запущені з повітряного простору тимчасово окупованої частини Херсонської області;
  • 48 безпілотників, включаючи дрони Shahed і безпілотні апарати невстановленого типу.

Станом на 08:00 повідомляється, що було збито 31 дрон. Ще 14 втратили зв'язок із базою управління, а три безпілотники змінили напрямок і вирушили в бік Білорусі.

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом жовтня російські терористи застосували проти України 2023 "Шахеди", що стало "рекордом" у 2024 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті