РФ завдала ракетного удару по Херсону. У Дніпрі вибухи на тлі атаки балістикою
Російські окупанти завдали ракетного удару по Херсону. Наразі відомо про одного постраждалого, який дістав вибухову травму й поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).
"64-річний чоловік, який перебував у будівлі, дістав вибухову травму і уламкове поранення обличчя. Потерпілому на місці надали меддопомогу", - пише ОВА.
Вибух у Дніпрі
Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) перед цим попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Як повідомляє "Суспільне", вибух також пролунав й у Дніпрі. Після цього Повітряні сили заявили про ще одну швидкісну ціль, яка рухається в напрямку Дніпра.
Станом на 12:36 повітряну тривогу оголошено у:
- Черкаській;
- Полтавській;
- Харківській;
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Запорізькій;
- Херсонській;
- Одеській;
- Донецькій областях.
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:36 (alerts.in.ua)
У Дніпрі є влучання
"Ворог вдарив по Дніпру. Виникла пожежа. Всі деталі з'ясовуємо", - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріли України
У ніч на 1 листопада російські війська знову завдали удару по Україні, використовуючи:
- три керовані авіаційні ракети типу Х-59/69, запущені з повітряного простору тимчасово окупованої частини Херсонської області;
- 48 безпілотників, включаючи дрони Shahed і безпілотні апарати невстановленого типу.
Станом на 08:00 повідомляється, що було збито 31 дрон. Ще 14 втратили зв'язок із базою управління, а три безпілотники змінили напрямок і вирушили в бік Білорусі.
Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом жовтня російські терористи застосували проти України 2023 "Шахеди", що стало "рекордом" у 2024 році.
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