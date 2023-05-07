РФ завдала ракетного удару по Балаклії Харківської області, є постраждалі

За попередньою інформацією, окупанти вдарили ракетою С-300 по території одного з автопарків. На місці інциденту працюють екстрені служби.

Через атаку росіян постраждали 5 осіб. Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Ще двоє чоловіків 20 та 85 років мають відносно легкі ушкодження. Медики надають постраждалим допомогу.

Нагадаємо, росіяни вночі вдарили дронами по Дружківці Донецької області, через атаку пошкоджені будинки.

Також РФ випустила ракети Х-22 по Миколаївській області, одна з них влучила у підприємство.

Крім того, через російські обстріли у Нікопольському районі загинула людина.

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