ua ru
Нд, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вночі вдарили дронами по Дружківці: пошкоджені будинки

Новость на русском →
Дружківка, Неділя 07 травня 2023 10:11
Окупанти вночі вдарили дронами по Дружківці: пошкоджені будинки Фото: окупанти обстріляли Дружківку та інші населені пункти Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 7 травня атакувала Дружківку Донецької області. Окупанти застосували дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Внаслідок нічної атаки у Дружківці пошкоджені три приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв.

Крім того, окупанти обстріляли "Смерчами" населені пункти на Волноваському напрямку, поранено людину.

Також під вогонь окупантів потрапили Курахівська громада, Часів Яр та Торецька громада. У Нью-Йорку та Північному поранення отримали двоє людей.

На Лисичанському напрямку пошкоджено інфраструктурний об'єкт та 4 будинки.

Фото: окупанти обстріляли Дружківку та інші населені пункти Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, цієї ночі в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У мережі повідомляли про зліт бомбардувальників РФ та пуски ракет.

У Миколаївській області ракета влучила на територію підприємства.

Також окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район. Внаслідок атаки одна людина, ще троє дістали поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область атака дронів Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою