Окупанти вночі вдарили дронами по Дружківці: пошкоджені будинки

Російська армія в ніч на 7 травня атакувала Дружківку Донецької області. Окупанти застосували дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Внаслідок нічної атаки у Дружківці пошкоджені три приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв.

Крім того, окупанти обстріляли "Смерчами" населені пункти на Волноваському напрямку, поранено людину.

Також під вогонь окупантів потрапили Курахівська громада, Часів Яр та Торецька громада. У Нью-Йорку та Північному поранення отримали двоє людей.

На Лисичанському напрямку пошкоджено інфраструктурний об'єкт та 4 будинки.

Фото: окупанти обстріляли Дружківку та інші населені пункти Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, цієї ночі в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У мережі повідомляли про зліт бомбардувальників РФ та пуски ракет.

У Миколаївській області ракета влучила на територію підприємства.

Також окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район. Внаслідок атаки одна людина, ще троє дістали поранень.

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