Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Одеської МВА Сергія Лисака в Telegram.

Це вже третій удар по Одесі за сьогодні.

Оновлено. "Знову жертва внаслідок ворожої атаки.

Після третього удару по Одесі загинула людина. Є також постраждалі", - додав згодом Лисак.

Близько 10:20 стало відомо про перший повітряний напад на місто. Ворог поцілив у житловий будинок у центрі Одеси.

Через кілька хвилин Лисак повідомив про першу жертву.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки на Одесу загинула людина. Щирі співчуття рідним і близьким", - додав він.

Згодом глава Одеської ОДА Олег Кіпер уточнив, що постраждали семеро цивільних. Він також розповів про наслідки удару.

"Пошкоджено скління житлових будинків, кафе та магазинів. Загорівся легковий автомобіль, пошкоджено ще кілька автівок. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", - написав Кіпер.

Пізніше Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до двох.

Кіпер уточнив, що обидві загиблі - жінки. Невдовзі стало відомо про третю жертву.

"Серед них - дві жінки та чоловік. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація уточнюється", - повідомив Кіпер.

Друга атака на центр міста

Окрім того, Лисак повідомив про другу атаку на центр Одеси. За його словами, під час неї постраждали житловий будинок і навчальний заклад.