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РФ завдала понад 180 ударів по Запорізькій області за два дні: постраждала одна людина

Фото: РФ завдала понад 180 ударів по Запорізькій області (t.me/police_zp_news)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни нанесли 187 ударів, з них - 167 з артилерійських установок по Запорізькій області за останні два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Запорізької області.

"У Степногірську окупанти частково зруйнували будівлю школи та подвір’я. Уламками посічені стіни, потрощені вікна, пошкоджені класні аудиторії та шкільне майно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 69-річний місцевий мешканець рятуючись від ворожих снарядів, пошкодив ногу та не міг самотужки дістатися до найближчого укриття.

"Поліцейські оперативно зреагували та доставили постраждалого до найближчого медичного закладу", - додали правоохоронці.

Також руйнацій зазнали квартири місцевої багатоповерхівки та складське приміщення сільськогосподарського підприємства.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 лютого, російські військові обстріляли село Таврійське у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждали приватні будинки.

Росіяни почали використовувати місцеву інфраструктуру Запорізької області у власних цілях, у тому ж числі й з метою власного збагачення.

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