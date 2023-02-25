РФ завдала понад 180 ударів по Запорізькій області за два дні: постраждала одна людина

Росіяни нанесли 187 ударів, з них - 167 з артилерійських установок по Запорізькій області за останні два дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Запорізької області.
"У Степногірську окупанти частково зруйнували будівлю школи та подвір’я. Уламками посічені стіни, потрощені вікна, пошкоджені класні аудиторії та шкільне майно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 69-річний місцевий мешканець рятуючись від ворожих снарядів, пошкодив ногу та не міг самотужки дістатися до найближчого укриття.
"Поліцейські оперативно зреагували та доставили постраждалого до найближчого медичного закладу", - додали правоохоронці.
Також руйнацій зазнали квартири місцевої багатоповерхівки та складське приміщення сільськогосподарського підприємства.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 лютого, російські військові обстріляли село Таврійське у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждали приватні будинки.
Росіяни почали використовувати місцеву інфраструктуру Запорізької області у власних цілях, у тому ж числі й з метою власного збагачення.
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