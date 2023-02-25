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РФ нанесла более 180 ударов по Запорожской области за два дня: пострадал один человек

Фото: РФ нанесла более 180 ударов по Запорожской области (t.me/police_zp_news)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне нанесли 187 ударов, из них - 167 из артиллерийских установок по Запорожской области за последние два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Запорожской области.

"В Степногорске оккупанты частично разрушили здание школы и двора. Обломками иссечены стены, разбиты окна, повреждены классные аудитории и школьное имущество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 69-летний местный житель, спасаясь от вражеских снарядов, повредил ногу и не мог самостоятельно добраться до ближайшего укрытия.

"Полицейские оперативно среагировали и доставили пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение", - добавили правоохранители.

Также разрушения получили квартиры местной многоэтажки и складское помещение сельскохозяйственного предприятия.

Напомним, что в пятницу, 24 февраля, российские военные обстреляли село Таврическое в Запорожской области. В результате вражеских ударов пострадали частные дома.

Россияне начали использовать местную инфраструктуру Запорожской области в собственных целях, в том числе и в целях собственного обогащения.

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