РФ завдала п’ять ударів по селищу в Запорізькій області: люди опинились під завалами

"Четверо людей опинилися під завалами будинку внаслідок ворожої атаки по Степногріську", - розповів він.

За даними голови ОВА, двох людей вже врятовано, ще двоє залишаються під завалами і пошуково-рятувальна операція триває.

П’ять ударів по Степногірську

Росіяни щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту.

"Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший - в житловий будинок", - зазначив Федоров.

Двоє загиблих

Внаслідок ворожих ударів у Степногірську під завалами будинку опинилися чотири людини. Зокрема, одного чоловіка і одну жінку врятували, вони зараз у лікарні.

"На жаль, двоє жінок загинули - їхні тіла щойно дістали з під-завалів", - зазначив Федоров.