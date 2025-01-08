РФ нанесла пять ударов по поселку в Запорожской области: люди оказались под завалами

"Четыре человека оказались под завалами дома в результате вражеской атаки по Степногриску", - рассказал он.

По данным главы ОВА, два человека уже спасены, еще двое остаются под завалами и поисково-спасательная операция продолжается.

Пять ударов по Степногорску

Россияне по меньшей мере пять раз ударили по прифронтовому населенному пункту.

"Один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой - в жилой дом", - отметил Федоров.