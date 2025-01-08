РФ нанесла пять ударов по поселку в Запорожской области: люди оказались под завалами

Российские войска нанесли серию ударов по прифронтовому Степногорску Запорожской области 8 января. Люди оказались под завалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Четыре человека оказались под завалами дома в результате вражеской атаки по Степногриску", - рассказал он.
По данным главы ОВА, два человека уже спасены, еще двое остаются под завалами и поисково-спасательная операция продолжается.
Россияне по меньшей мере пять раз ударили по прифронтовому населенному пункту.
"Один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой - в жилой дом", - отметил Федоров.
8 января российские войска авиабомбами ударили по Запорожью. Два удара пришлись на Шевченковский район города. 13 человек погибли, еще 29 были ранены, среди которых 13-летняя девочка. Пять человек удалось спасти, еще за жизнь четырех борются врачи.
Добавим, что оккупанты обстреливают Степногорск не впервые. В декабре РФ сбросила авиабомбы на поселок Степногорск Запорожской области. Один из КАБов упал возле пожарной части, были ранены спасатели.
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