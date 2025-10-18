UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ завдала нового удару по Сумах, пошкоджено вокзал і вагони (фото)

Фото: уламки від вікон поїзду (t.me/hryhorov_oleg)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти у суботу, 18 жовтня, вчергове атакували Суми дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти залізничною інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Артема Кобзара і канал глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Внаслідок ворожої атаки сьогодні зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури", - написав Кобзар.

Він уточнив, що у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу пошкоджено вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Цю ж інформацію підтверджують і в ОВА. Там наголосили, що ворог продовжує прицільно атакувати цивільну інфраструктуру сумської громади. Проте в дописі Григорова вказано, що влучання зафіксовано безпосередньо "в об'єкти залізничної інфраструктури".

 

"Ворог підступний. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги - це може врятувати життя", - закликали в ОВА.

Обстріли Сум

Нагадаємо, що росіяни щодня атакують Суми та Сумську область, використовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.

Зокрема, сьогодні ворог завдав удару дроном по автозаправці в Зарічному районі Сум. Також відомо, що в результаті ворожої атаки постраждали дві жінки.

Також ми писали, що вчора вранці росіяни атакували Суми КАБами. В результаті удару по обласному центру були пошкоджені багатоповерхівки і постраждав чоловік.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиВійна в Україні