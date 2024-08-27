РФ завдала масованого удару по Україні, а Зеленський провів нараду з силовиками: новини за 26 серпня

РФ завдала масованого комбінованого удару по енергетичних об'єктах України. А Зеленський дав силовикам два тижні на вирішення проблеми з незаконним перетином кордону.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 26 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою. Російські війська продовжують активно штурмувати позиції українських захисників, а ЗСУ успішно відбивають атаки.

Російські окупанти вдарили по Житомирській області ракетами з касетними боєприпасами. Вони становлять загрозу для місцевих мешканців.

Житомир залишився без води через масовану атаку РФ

Як повідомили в "Житомиробленерго", унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання міста.

Також мер Сергій Сухомлин у соцмережах повідомив, що воду подадуть містянам лише на кілька годин.

Зеленський проведе прес-конференцію

Як повідомили в Офісі президента, у вівторок, 27 серпня, відбудеться форум за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією глави держави Володимира Зеленського.

Тема обговорення - війна та кроки України на шляху до справедливого миру.

У Росії на Омському НПЗ пролунав потужний вибух та спалахнула пожежа

Як повідомляють роспабліки, надзвичайна подія сталася на Омському НПЗ "Газпромнефть-ОНПЗ". Там відбулося загоряння технологічного обладнання. Попередньо площа пожежі 1000 м.кв.

Постраждали щонайменше два співробітники підприємства, вони мають опіки. Зараз на місці працює 15 розрахунків пожежної охорони.

У Раді зробили заяву через втечу нардепа Дмитрука з України

В офіційному Telegram-каналі Верховної Ради України проінформували, що народний депутат України Артем Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся.

Тим часом речниця ДБР Тетяна Сап'ян заявила в ефірі телемарафону, що Дмитрук незаконно перетнув кордон в Одеській області, щоб потрапили до Молдови.

В РНБО відреагували на затримання Дурова у Франції: що буде з Telegram в Україні

У коментарі для РБК-Україна керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко висловив думку, що подальша доля Telegram залежить від дій засновника платформи Павла Дурова, якого нещодавно затримали у Франції. Оскільки якщо він прийме правильні рішення, то месенджер може стати безпечнішим.

Щодо ситуації в Україні, Коваленко застерігає від поспішних рішень про заборону Telegram. Він підкреслює, що українська розвідка також використовує функціонал месенджера для отримання корисної інформації.

Армія Польщі зафіксувала "об'єкт" на своїй території під час удару РФ по Україні

Як розповів оперативний командувач Війська Польського генерал Мацей Кліщ, імовірно, це був безпілотник, а не ракета. Повітряна ціль перетнула польський кордон вранці поблизу міста Червоноград Львівської області. За його словами, цю ділянку вже кілька разів атакувала російська сторона через розташовану там електростанцію.

Об'єкт хотіли збити, зокрема Польща підіймала в повітря військову авіацію, але завадили погодні умови. Об'єкт зник із радіолокаційних систем і все ще може знаходитися на польській території. Наразі його шукають.

Герої України отримають житло від держави. Зеленський підписав указ

Згідно з документом, статут звання "Герой України" доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що "особам, яким присвоєно звання "Герой України" із врученням ордена "Золота Зірка" може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання.

Наймасованіша повітряна атака. ППО збила більше 100 ракет, - командувач ПС Олещук

За його словами, російські окупанти застосували 127 ракет та 109 ударних дронів. Всього було виявлено 236 засобів повітряного нападу.

Українські захисники змогли збити 102 ракети та 99 ударних дронів.

Детальніше про наслідки масованого обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.

Через масовану атаку по Україні загинули семеро людей, майже 50 постраждали

"Загалом, внаслідок атаки по Україні загинуло 7 людей (з яких 2 померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н", - пише ДСНС

Зеленський дав силовикам два тижні на вирішення проблеми з незаконним перетином кордону

"Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину - доповідали Клименко, Малюк, Сухачов… За два тижні повинні напрацювати й представити чіткий план розв’язання проблемних питань - усі вони абсолютно зрозумілі", - розповів президент Володимир Зеленський.

У Байдена відреагували на заклик Зеленського зняти обмеження на удари по Росії

"Як я вже багато, багато разів говорив, ми продовжуватимемо переговори з українцями, але вестимемо їх у приватному порядку", - підкреслив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.