РФ завдала масованого удару балістикою по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині

У ніч на 22 вересня росіяни завдали балістичного удару по об'єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині. За словами представників компанії, по підприємству вдарили щонайменше п'ять ракет.

Ракети влучили у технологічні об'єкти, які й так уже тривалий час не працюють.

Підприємство перебуває під прицілом російської армії з 2022 року. За цей час його атакували десятки разів - як дронами, так і ракетами.

Через постійні обстріли обладнання об'єкта вже давно й надовго виведене з ладу.

У компанії заявили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування. Йдеться про пошкодження, які фактично унеможливлюють відновлення та подальшу роботу об'єкта.