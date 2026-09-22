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РФ завдала масованого удару балістикою по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині

12:47 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки російської атаки (t.me.NaftogazUA)

Уночі російська армія завдала балістичного удару по об'єкті нафтогазового комплексу на Полтавщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Нафтогаз".

У ніч на 22 вересня росіяни завдали балістичного удару по об'єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині. За словами представників компанії, по підприємству вдарили щонайменше п'ять ракет.

Ракети влучили у технологічні об'єкти, які й так уже тривалий час не працюють.

Підприємство перебуває під прицілом російської армії з 2022 року. За цей час його атакували десятки разів - як дронами, так і ракетами.

Через постійні обстріли обладнання об'єкта вже давно й надовго виведене з ладу.

У компанії заявили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування. Йдеться про пошкодження, які фактично унеможливлюють відновлення та подальшу роботу об'єкта.

Тим часом Сили оборони України завдали удару у відповідь по нафтопереробних заводах "Башнафта-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевському НПЗ у Самарі, де після влучань спалахнули пожежі.

Нагадаємо, через російські обстріли українська логістична компанія Berger Cargo втратила майже половину своїх складів, а збитки оцінили у 65 мільйонів гривень.

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Нафтогаз України