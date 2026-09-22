РФ нанесла массированный удар баллистике по объекту "Нафтогаза" на Полтавщине

Ночью российская армия нанесла баллистический удар по объекту нефтегазового комплекса в Полтавской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Нафтогаз".
В ночь на 22 сентября россияне нанесли баллистический удар по объекту нефтегазового комплекса в Полтавской области. По словам представителей компании, по предприятию ударили по меньшей мере пять ракет.
Ракеты попали в технологические объекты, которые и так долго не работают.
Предприятие находится под прицелом русской армии с 2022 года. За это время его атаковали десятки раз - как дронами, так и ракетами.
Из-за постоянных обстрелов оборудование объекта уже давно и надолго выведено из строя.
В компании заявили, что нынешний удар нанес критические разрушения. Речь идет о повреждениях, которые фактически делают невозможным восстановление и дальнейшую работу объекта.
Тем временем Силы обороны Украины нанесли ответный удар по нефтеперерабатывающим заводам "Башнефть-УНПЗ" в Уфе и Куйбышевском НПЗ в Самаре, где после попаданий вспыхнули пожары.
Напомним, из-за российских обстрелов украинская логистическая компания Berger Cargo потеряла почти половину своих складов, а убытки оценили в 65 миллионов гривен.