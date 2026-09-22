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РФ нанесла массированный удар баллистике по объекту "Нафтогаза" на Полтавщине

12:47 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия российской атаки (t.me.NaftogazUA)

Ночью российская армия нанесла баллистический удар по объекту нефтегазового комплекса в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Нафтогаз".

В ночь на 22 сентября россияне нанесли баллистический удар по объекту нефтегазового комплекса в Полтавской области. По словам представителей компании, по предприятию ударили по меньшей мере пять ракет.

Ракеты попали в технологические объекты, которые и так долго не работают.

Предприятие находится под прицелом русской армии с 2022 года. За это время его атаковали десятки раз - как дронами, так и ракетами.

Из-за постоянных обстрелов оборудование объекта уже давно и надолго выведено из строя.

В компании заявили, что нынешний удар нанес критические разрушения. Речь идет о повреждениях, которые фактически делают невозможным восстановление и дальнейшую работу объекта.

Тем временем Силы обороны Украины нанесли ответный удар по нефтеперерабатывающим заводам "Башнефть-УНПЗ" в Уфе и Куйбышевском НПЗ в Самаре, где после попаданий вспыхнули пожары.

Напомним, из-за российских обстрелов украинская логистическая компания Berger Cargo потеряла почти половину своих складов, а убытки оценили в 65 миллионов гривен.

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