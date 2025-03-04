РФ завдала авіаудару по Запоріжжю: зруйновані будинки, є жертви

Напередодні російські окупанти завдали авіаційних ударів по селу Омельник, що на Пологівщині. В результаті атаки був зруйнований житловий будинок, а на місці виникла пожежа.

Під завалами опинилися двоє людей: 49-річний чоловік і 46-річна жінка.

Постраждала змогла самостійно вибратися з-під уламків, і медики ДСНС надали їй необхідну допомогу, однак вона відмовилася від госпіталізації.

Фото: ДСНС України

49-річного чоловіка врятувати не вдалося - його тіло було деблоковано з-під завалів.

Рятувальники успішно ліквідували займання.

Ситуація у населених пунктах Запорізької області

Усього за добу російські війська здійснили 510 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, зокрема по Гуляйполю, Залізничному, Омельнику, Єгорівці та Малій Токмачці.

Ворог здійснив 10 авіаційних ударів, атакував 382 безпілотники, а також провів 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загалом, внаслідок обстрілів, були пошкоджені будівлі, квартири, автомобілі та гаражі в кількох населених пунктах.

Крім того, 111 артилерійських ударів накрили території Пʼятихаток, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.