РФ вдарила по енергооб'єкту. В частині Одеси введені аварійні відключення світла

РФ атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Станом на ранок 4 березня відновлено електропостачання для 7 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера та Telegram ДТЕК.

3 березня російські війська здійснили нову атаку на енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області, завдавши пошкоджень внаслідок обстрілів. Станом на ранок 4 березня, завдяки злагодженій роботі енергетиків, вдалося відновити подачу електроенергії до 7 тисяч родин. Всі обʼєкти критичної інфраструктури та системи теплопостачання міста працюють в штатному режимі, котельні заживлені. Однак у деяких районах міста ще тривають аварійні відключення електроенергії. Енергетики безперервно працюють над ліквідацією наслідків атаки. В Одеській області продовжують функціонувати пункти незламності, надаючи підтримку мешканцям, що залишаються без електрики.