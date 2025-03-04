РФ нанесла авиаудар по Запорожью: разрушены дома, есть жертвы

Накануне российские оккупанты нанесли авиационные удары по селу Омельник, что на Пологовщине. В результате атаки был разрушен жилой дом, а на месте возник пожар.

Под завалами оказались два человека: 49-летний мужчина и 46-летняя женщина.

Пострадавшая смогла самостоятельно выбраться из-под обломков, и медики ГСЧС оказали ей необходимую помощь, однако она отказалась от госпитализации.

Фото: ГСЧС Украины

49-летнего мужчину спасти не удалось - его тело было деблокировано из-под завалов.

Спасатели успешно ликвидировали возгорание.

Ситуация в населенных пунктах Запорожской области

Всего за сутки российские войска совершили 510 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области, в частности по Гуляйполю, Железнодорожному, Омельнику, Егоровке и Малой Токмачке.

Враг совершил 10 авиационных ударов, атаковал 382 беспилотника, а также провел 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В общем, в результате обстрелов, были повреждены здания, квартиры, автомобили и гаражи в нескольких населенных пунктах.

Кроме того, 111 артиллерийских ударов накрыли территории Пятихаток, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.