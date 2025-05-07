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РФ завдала авіаудар по Дніпропетровській області: є поранені, пошкоджені будинки й електромережі

Фото: Авіаудар РФ по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала авіаудару по Дніпропетровській області. Постраждали вісім людей, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Увечері 6 травня російські війська завдали удару керованими авіабомбами (КАБами) по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області.

Унаслідок атаки поранення отримали восьмеро мирних жителів. Усі постраждалі були госпіталізовані, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Також зафіксовано руйнування - пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків, газопровід і лінії електропередач.

 

Крім того, окупанти обстріляли Нікопольський район: під вогнем опинилися райцентр і Покровська громада. 

Обстріли в Україні

Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог атакував енергетичну та іншу інфраструктури Запоріжжя. Десятки тисяч жителів залишилися без світла,.

Внаслідок атаки було зруйновано приватний будинок, а 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків - постраждали. Пошкодження отримали й об'єкти інфраструктури, в тому числа критична.

Крім того, РФ сьогодні вночі атакувала Києв. Унаслідок атаки в складських приміщеннях виникла пожежа. Її площа становила близько 300 метрів квадратних.

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