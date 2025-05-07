РФ завдала авіаудар по Дніпропетровській області: є поранені, пошкоджені будинки й електромережі

Обстріли в Україні

Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог атакував енергетичну та іншу інфраструктури Запоріжжя. Десятки тисяч жителів залишилися без світла,.

Внаслідок атаки було зруйновано приватний будинок, а 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків - постраждали. Пошкодження отримали й об'єкти інфраструктури, в тому числа критична.

Крім того, РФ сьогодні вночі атакувала Києв. Унаслідок атаки в складських приміщеннях виникла пожежа. Її площа становила близько 300 метрів квадратних.

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