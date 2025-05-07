РФ нанесла авиаудар по Днепропетровской области: есть раненые, повреждены дома и электросети

Вечером 6 мая российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБами) по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области.

В результате атаки ранения получили восемь мирных жителей. Все пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также зафиксированы разрушения - повреждены по меньшей мере 12 частных домов, газопровод и линии электропередач.

Кроме того, оккупанты обстреляли Никопольский район: под огнем оказались райцентр и Покровская громада.