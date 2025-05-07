RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ нанесла авиаудар по Днепропетровской области: есть раненые, повреждены дома и электросети

Фото: Авиаудар РФ по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла авиаудар по Днепропетровской области. Пострадали восемь человек, повреждены дома и инфраструктура.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Вечером 6 мая российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБами) по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области.

В результате атаки ранения получили восемь мирных жителей. Все пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также зафиксированы разрушения - повреждены по меньшей мере 12 частных домов, газопровод и линии электропередач.

 

Кроме того, оккупанты обстреляли Никопольский район: под огнем оказались райцентр и Покровская громада. 

Обстрелы в Украине

Напомним, что сегодня ночью враг атаковал энергетическую и другую инфраструктуры Запорожья. Десятки тысяч жителей остались без света.

В результате атаки был разрушен частный дом, а 7 многоэтажек и 14 частных домов - пострадали. Повреждения получили и объекты инфраструктуры, в том числа критическая.

Кроме того, РФ сегодня ночью атаковала Киев. В результате атаки в складских помещениях возник пожар. Его площадь составляла около 300 квадратных метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеАтака дронов