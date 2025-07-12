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РФ завдала 10 ударів по Харкову: є пошкодження, двоє постраждалих

Субота 12 липня 2025 06:32
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РФ завдала 10 ударів по Харкову: є пошкодження, двоє постраждалих Фото: у Харкові постраждали двоє людей (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Марія Рагуткіна

Під час нічної атаки Росія завдала по Харкову щонайменше 10 ударів, застосувавши вісім дронів і два КАБи. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.

"За попередньою інформацією, вранці ворог завдав 10 ударів по Харкову - двома КАБами і вісьмома бойовими дронамі. Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство", - повідомив він.

За словами мера Харкова, один з ударних дронів типу "Шахед" влучив по об'єкту критичної інфраструктури.

Також вибито шибки в кількох будинках, пошкоджено машини та електричні мережі.

"Унаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей. Чоловіки 55 і 33 років госпіталізовані. Медики надають усю необхідну допомогу", - повідомив Синєгубов.

Удар по Заходу України 12 липня

Вночі Росія атакувала Україну "Шахедами" і ракетами. Основний удар припав на Захід України.

У Львові через дрона зруйновано під'їзд житлового будинку. Стався витік газу. Також у Залізничному районі загорілася покрівля даху нежитлового приміщення.

У Луцьку Росія майже повністю знищила житловий будинок. Також пошкоджено інші будівлі.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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