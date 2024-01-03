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РФ завдає ракетних ударів по Харкову

Архівне фото: харківський міський голова Ігор Терехов (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні ввечері, 3 січня, завдала ракетного удару по Харкову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на харківського міського голову Ігоря Терехова, голову Харківської ОВА Олега Синєгубова і начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.

"Харків знову під ракетним обстрілом", - пише Терехов.

Голова Харківської ОВА повідомив про один вибух у Харкові. Він додав, що окупанти завдають ударів.

Синєгубов закликав людей не залишати укриття до відбою тривоги. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що в місті пролунало щонайменше два вибухи.

Чим РФ б'є по Харкову

За словами Мельника, росіяни завдають ракетних ударів із території Бєлгородської області. 

Попередньо, обстріл ведеться із ЗРК С-300.

Обстріли Харкова

Ввечері, 2 січня, в Харкові пролунали потужні вибухи. Російська Федерація вкотре атакувала місто. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Також мер міста Ігор Терехов повідомляв про "приліт" поряд з житловим будинком. Голова Харківської ОВА зазначав, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.

Також увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель Kharkiv Palace та житловий будинок. Вже вночі росіяни атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті.

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