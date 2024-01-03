РФ наносит ракетные удары по Харькову

Российская армия сегодня вечером, 3 января, нанесла ракетный удар по Харькову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на харьковского городского голову Игоря Терехова, главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.
"Харьков снова под ракетным обстрелом", - пишет Терехов.
Председатель Харьковской ОВА сообщил об одном взрыве в Харькове. Он добавил, что оккупанты наносят удары.
Синегубов призвал людей не покидать укрытия до отбоя тревоги. Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе прозвучало минимум два взрыва.
Обновлено 23:07: По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram, повреждена нежилая инфраструктура в центральной части города.
"На эту минуту - без пострадавших. Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжат осмотр мест ударов", - сообщил Синегубов.
По словам Мельника, россияне наносят ракетные удары с территории Белгородской области.
Предварительно, обстрел ведется из ЗРК С-300.
Обновлено 23:07: По словам Синегубова в Telegram, оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами С-300.
Вечером, 2 января, в Харькове прогремели мощные взрывы. Российская Федерация в очередной раз атаковала город. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.
Также мэр города Игорь Терехов сообщал о "прилете" рядом с жилым домом. Глава Харьковской ОВА отмечал, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.
Также вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель Kharkiv Palace и жилой дом. Уже ночью россияне атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.