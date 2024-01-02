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Обстріл Харкова: є "приліт" біля житлового будинку, пошкоджена цивільна інфраструктура

Харків, Вівторок 02 січня 2024 23:36
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Обстріл Харкова: є "приліт" біля житлового будинку, пошкоджена цивільна інфраструктура Фото: наслідки російського обстрілу Харкова ввечері 2 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація вкотре завдала ударів по Харкову сьогодні ввечері, 2 січня. Внаслідок атаки в місті пошкоджена цивільна інфраструктура, також є "приліт" поряд з житловим будинком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.

За даними керівника Харківської обласної військової адміністрації, через черговий обстріл Харкова російськими окупаційними військами виявлені пошкодження цивільної інфраструктури. Є й пошкодження освітньої установи.

"На цю хвилину - без постраждалих. Служби продовжують обстеження", - зазначив Синєгубов.

Водночас мер міста Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано також "приліт" поряд із житловим будинком.

"Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців", - зазначив мер.

Вибухи в Харкові

Варто зазначити, що сьогодні ввечері, 2 січня, в Харкові пролунали потужні вибухи. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для Харківської області, а згодом і про проліт ракети в напрямок міста Харків.

Голова ОВА повідомив, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.

Масований удар росіян по Україні 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня, атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною ціллю удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Попри таку результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Зокрема, у столиці поранення отримали десятки мирних мешканців через падіння уламків.

За даними рятувальників, внаслідок обстрілу по Україні, загальна кількість постраждалих більш як 120 людей.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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