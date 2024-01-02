Військові РФ знову завдають ударів по Харкову

Надвечір 2 січня російські військові знову почали обстрілювати Харків. В місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.

Терехов заявив, що в Харкові знову чути звуки вибухів.

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - додав глава Харківської ОВА.

Карта повітряних тривог станом на 22:40 виглядає так:

Масований удар окупантів

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети.

Основною ціллю ворога був Київ. У районі столиці сили протиповітряної оборони збили близько 60 ракет. Зокрема, їм вдалося знищити ворожі гіперзвукові ракети "Кинжал", які запускали за допомогою літаків МіГ-31К.

Загалом українські захисники сьогодні знищили 72 ракети.

Попри таку результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Зокрема, у столиці поранення отримали десятки мирних мешканців через падіння уламків.

Більш детально про наслідки атаки російських терористів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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