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РФ затримує представників різних релігійних конфесій на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: РФ в окупації продовжує затримувати представників різних релігійних конфесій (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники продовжують затримувати представників різних релігійних конфесій на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В російській моделі церков є лише методом донесення потрібної інформації для контролю населення, при цьому церков працює у зв’язці з Кремлем. Останній забезпечує підконтрольним конфесіям монополію на захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що наразі росіяни піддають низку конфесій на окупованих територіях України репресіям, зокрема обшуки провели в парафіях ПЦУ, ГКЦУ й "Свідків Єгови". Деяких членів релігійних громад було затримано.

Це все відбувається на фоні зустрічі гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького з патріархом Російської православної церкви Кирилом.

"На ній колаборант пообіцяв сприяти російським релігійним діячам в діяльності на окупованих територіях", - додали у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що окупанти чинять тиск на представників всіх конфесій на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ворог закриває церкви різноманітних протестантських конфесій.

Релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви Московського патріархату показала наявність церковно-канонічного зв'язку з Російською православною церквою.

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